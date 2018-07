The Island Célébrités : disparition inquiétante et fin de l'aventure

19h40 - Episode 11

Stomy Bugsy qui est parti seul en jungle à la recherche de nourriture est perdu... Sans machette, sans sifflet et sans eau, combien de temps peut-il tenir ? Face à la disparition inquiétante du rappeur de 45 ans, les autres célébrités se lancent à sa recherche.



Au 13e jour de l'aventure, les célébrités ne relâchent pas leurs efforts pour trouver de la nourriture. Une expédition 100% féminine se lance vers le Sud à la recherche de manioc et de noix de coco.



Le 14e jour, Mike Horn décide de leur rendre une petite visite et de les bousculer un peu. Après un rapide bilan avec les aventuriers stars, l'explorateur professionnel leur donne une dernière mission : pour leur départ, les célébrités vont devoir le rejoindre dans la mangrove, de l'autre côté de l'île… Ils vont devoir traverser la jungle sur plus de 2 kms, marcher dans la mangrove à marée basse et nager 800 mètres jusqu'à son bateau. Un dernier défi de taille pour ces célébrités abîmées par 2 semaines de survie ! En seront-ils tous capables ?



20h45 - Episode 12

15e jour, c'est le grand jour. La nostalgie gagne le camp et ce sont les coeurs émus que les célébrités éteignent le feu et disent au revoir à leur campement. L'expédition pour retrouver Mike Horn et son bateau est longue et laborieuse, mais à la différence de leur début sur l'île, patience et cohésion sont les maîtres mots au sein du groupe pour cette dernière ligne droite.



Et pour ceux qui iront jusqu'au bout, une fois arrivés dans le bateau de l'explorateur, la fierté sera à la hauteur de la tâche qu'ils viennent d'accomplir. Les célébrités retrouveront les joies du monde moderne : confort, hygiène, nourriture. Et pour leur première soirée loin de l'île, une dernière surprise les attend…



21h50 - Les secrets de lîle

L'expérience The Island s'est terminée ce soir pour nos 10 célébrités rescapées. Dans « The Island célébrités, les secrets de l'île » vous saurez tout sur le retour à la civilisation du groupe. Qui a perdu le plus de kilos ? Qui au contraire a bien stocké ses noix de coco ? La balance nous a livré son verdict ! Après avoir passé 15 jours sans aucun contact avec le monde moderne, les célébrités ont retrouvé une ville à Panama City. Elles en ont profité pour s'accorder une pause bien-être en institut de beauté ou pour faire du shopping, mais aussi pour organiser un concert improvisé ! Vous découvrirez toutes les images de ce moment inoubliable. Nous reviendrons aussi sur le premier repas que nos célébrités ont pris tous ensemble autour d'une table. L'occasion pour tous de se remplir l'estomac, mais également de faire le bilan de l'aventure ! Enfin nous les suivrons lors de leur retour en France. Et le magazine Star Island vous permettra une dernière fois de vous régaler en découvrant les scoops et indiscrétions de l'île !