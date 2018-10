The Catch : une vieille connaissance du passé d'Alice

Crédit : ABC Studios



Episode 7 – L'anniversaire

Alice est prise au dépourvu : une vieille connaissance se manifeste, prétendant avoir urgemment besoin de son aide. De leur côté, Ben et Margot doivent collaborer, contre leur gré pour empêcher une fête d'anniversaire organisée pour des adolescents de dégénérer...



Episode 8 – La remplaçante

L'attitude d'Alice vis-à-vis du dossier qu'on lui a confié pousse Ben à l'interroger sur la nature de leur relation. Par ailleurs, Ben et Rhys s'efforcent d'aider Justine à résoudre l'affaire la plus importante de sa carrière...