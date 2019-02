The Bridge : place aux stratégies

Crédit photo : Guillaume Mirand / M6



Un trésor d'une valeur de 150000 euros est caché sur une île de Patagonie, en Argentine. Pour l'atteindre, les candidats encore en lice doivent construire un pont de 300 mètres et participer à des épreuves spectaculaires. Tous les trois jours, les apprentis chercheurs d'or doivent voter pour éliminer deux d'entre eux, ceux qu'ils estiment les moins performants... ou au contraire un peu trop performants ! Des alliances et des stratégies vont se nouer pour échapper aux éliminations car à la fin, un seul ira récupérer le trésor. Et celui-ci aura alors un choix à faire : garder tout le butin pour lui ou le partager.