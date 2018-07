Teva i Uta : un parcours sportif à Tehoro

Rédaction web



Un parcours de santé pour les habitants de Teva i Uta a été inauguré vendredi. Avec la réalisation de ce projet, la commune souhaite promouvoir la pratique sportive.Neuf agrès ont été installés et pensés pour être utilisés comme un parcours sportif, depuis l'entrée jusqu'à la pointe de Tehoro en formant une boucle. Après la grande structure installée à l'entrée, le parcours se poursuit pour rejoindre les échelles, les sauts à la haie, l'espalier double, les barres parallèles, l'échelle de suspension, la station de musculation, le rameur et le vélo.Coût total de la structure : plus de cinq millions de francs. 42 % ont été financés par la réserve parlementaire du sénateur Nuihau Laurey et le reste par la commune.