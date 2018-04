Teva i Uta : les nageurs attendus au challenge Open water

Océane Daubet

Les nageurs du fenua se retrouveront le 14 avril prochain dans le lagon de Papeari pour le challenge Open Water.La compétition a pour but de promouvoir l’esprit d’équipe et la natation en lagon. Les sportifs peuvent s’inscrire en individuel, binômes, trinômes ou en équipe de six nageurs.Au programme : des épreuves de natation sur des longueurs de 3000, 1500 et 500 mètres, de l’aquathlon, du waterpolo, du relais sprint et du sauvetage sportif.L’Open water est ouverte aux licenciés de la fédération tahitienne de natation, aux licenciés de la fédération tahitienne de triathlon, et à tous les non licenciés s’ils présentent un certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités de natation.Les enfants entre six et huit ans auront également la chance de pouvoir participer gratuitement à de l’aquathlon XXS ou du 2x50 mètres de natation, sans besoin de certificat médical.