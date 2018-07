Teva i Uta à la recherche de ses diplômés

Les nouveaux diplômés, habitants de Teva i Uta, sont invités à se faire connaître auprès de leur commune. A l'occasion du Heiva i Mataiea, la mairie souhaite honorer tous ses étudiants qui ont décroché le précieux sésame cette année. Sur sa page Facebook, il est précisé : " Aussi, si vous venez d'avoir votre bac, votre BTS, votre licence, votre Master ou autres diplômes reconnus, n'hésitez pas à nous envoyer par message privé vos noms, prénoms, adresse et numéro de téléphone en précisant le diplôme obtenu et éventuellement la mention. "



La cérémonie aura lieu à Tehoro le dimanche 29 juillet prochain. Les diplômés recevront un cadeau. "De plus, ce recensement nous permet de connaitre les compétences que nous avons au sein de notre commune et pourquoi pas, les mettre à profits dans des projets ou les mettre en relation avec des opportunités professionnelles. "