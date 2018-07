Teura Tupaia, champion de France junior en lancer de javelot

Avec un jet au delà des 70 mètres, Teura Tupaia s'assure la victoire dès le premier essais. Il a même 9 mètres d'avance sur le deuxième.Et Teura bat, comme à son habitude, ses records lors des grandes compétitions où il donne son maximum pour faire la meilleure performance possible. Cette fois, il a lancé son javelot à 70 mètre 56, battant ainsi le record de Polynésie junior. C'est également la meilleure performance polynésienne avec un javelot de 800 grammes et la huitième meilleure performance française chez les juniors.Un belle performance pour le jeune homme qui s'était blessé au cours de la saison, des blessures qui lui ont fait manquer les championnats du monde junior: "Ce titre me fait plaisir ! J’ai eu toute l’année de grosses gênes au niveau du tendon d’Achille et du coude. Aujourd’ hui, je n’avais plus de douleur au coude, mais j’avais encore mal au tendon. Je vais maintenant me soigner à fond pour préparer, l’an prochain, les championnats d’Europe juniors. Je vais rentrer à Tahiti, après une année passée au pôle de Montpellier." s'est-il confié à la Fédération d'athlétisme de Polynésie française, après la compétition.





Rédaction web avec la Fédération d'athlétisme de Polynésie française