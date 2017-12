Tetiaroa : menace de grève au Brando

Rédaction web

« Soucieux de protéger les intérêts des salariés et des laissés-pour-compte, de préserver leurs acquis sociaux et l’outil de travail […], nous vous déposons par la présente le préavis de grève […] » Ce mardi, les syndicats CSIP et O oe to oe rima ont déposé un préavis auprès de la direction du luxueux hôtel The Brando.11 points de revendications sont à l’ordre du jour. Parmi eux : la remise en état des logements des employés, le paiement des heures supplémentaires ou encore une revalorisation des salaires.Une représentante syndicale déclare :« C’est une situation qui dure depuis deux ans maintenant. Cela n’est plus possible. La direction n’a rien voulu savoir lors de la dernière réunion. C’est pourquoi nous avons déposé ce préavis. Le personnel est psychologiquement affecté. »Contactée ce mercredi matin, la direction n'était pas disponible pour nous répondre.Si aucun accord n’est trouvé entre la confédération et la direction pendant la durée du préavis, la grève sera effective à partir du 1er janvier 2018 à minuit.