Territoriales : le dépôt des candidatures ouvert du 12 au 23 mars

D'après communiqué

C'est officiel. Ce lundi, le haut-commissaire a pris un arrêté qui fixe les dates et heures des déclarations de candidatures.Du lundi 12 mars au vendredi 23 mars de 8 h à 12 heures et de 14 h à 16 heures et le lundi 26 mars de 8 h à 12 heures.Le lundi 23 avril de 14 h à 18 heures et le mardi 24 avril de 8 h à 18 heures.Le dépôt des candidatures doit se faire au haut-commissariat, au bureau de la règlementation et des élections et uniquement du lundi au vendredi.Seul le candidat tête de liste ou un mandataire désigné peut déposer la déclaration.Aucun autre mode de déclaration de candidature, notamment par voie postale, par télécopie ou messagerie électronique n’est admis.L’ordre des listes sur les emplacements d’affichage sera attribué par tirage au sort le mercredi 28 mars à 9 heures au Haut-commissariat, salle Fenua. Les candidats qui le souhaitent peuvent y assister ou s’y faire représenter par un mandataire.En cas de second tour, l’ordre retenu pour le 1er tour est conservé pour les candidats restant en présence.