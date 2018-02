Territoriales : Jerome Gasior et l'UPR se lancent dans la course

Rédaction web avec Laure Philiber

« Nous avons des idées pour le développement du territoire, pour sortir les gens de la pauvreté et comme nous sommes les seuls à porter ces idées-là, il faut que nous les incarnions et que nous les présentions à la population. » Jerome Gasior souhaite se présenter aux prochaines élections territoriales. C'est la 9liste à se constituer pour les Territoriales…Le représentant local de l’ Union populaire républicaine (UPR) portée par François Asselineau en métropole, assure que 90 des listes sont faites de son côté.Sans dévoiler son programme en entier, Jerome Gasior a décliné les trois principaux axes qu’il souhaite défendre. Le premier concerne l’autonomie alimentaire.Jerome Gasior veut développer la permaculture au fenua pour permettre de réduire la place des produits importés dans l’alimentation des Polynésiens. Il avance :« Aujourd’hui, nous importons 85 % de ce que nous consommons. Nous aimerions mettre en exploitation 2000 hectares pour cultiver. C’est 48 milliards de francs qui partent à l’export tous les ans. »Le candidat de l’UPR indique qu’il aimerait aussi développer l’autonomie énergétique et financière du Pays. Il détaille :« Nous aimerions créer une monnaie locale qui serait créée par la distribution d’un dividende universel à tout le monde où on donnerait plus ou moins 20 000 francs par mois à tout le monde. »Jerome Gasior annonce que François Asselineau, président du parti, sera au fenua du 1au 15 avril. Lors de la Présidentielle, il avait recueilli moins de 2% des suffrages au fenua. Ses candidats aux législatives n’avaient pas franchi la barre de 1 %. Des chiffres qui ne les découragent pas. Prochain objectif pour Jerome Gasior : compléter les listes. Les meetings doivent se poursuivre. ​