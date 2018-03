Territoriales : Fenua insoumis lance un appel à candidatures pour constituer sa liste

Rédaction web

C'est par un communiqué envoyé aux médias, à un peu plus de deux mois des élections, que Fenua insoumis se lance dans la course aux territoriales. "Vos nombreux retours et vos encouragements, confirment notre engagement pour rendre notre Fenua plus juste, plus uni et plus humain. Les partis traditionnels nous réservent un avenir de moins en moins stable et sans consistance. C’est pourquoi pour changer les choses, nous avons besoin de vous, car seule la base peut changer l’avenir durablement avec légitimé."Les sympathisants du mouvement qui souhaitent faire partie de la liste sont invités à rédiger une lettre de motivation. "Les candidats s’engagent dans cette campagne avec l’objectif de faire bouger les lignes politiques sclérosées depuis trop longtemps et pour faire entendre la voix du peuple à l’Assemblée de Polynésie-française", souligne le parti.Il faudra faire vite : les listes devront être déposées au plus tard le 23 mars. Fenua insoumis prévoit de présenter ses candidats aux médias le 17 mars.Le parti souligne que la parité femmes-hommes et la représentativité de nos territoires seront respectées.