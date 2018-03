Territoriales : Atger officiellement hors course

Rédaction Web

Par une requête enregistrée le 27 mars, Corinne Atger, épouse Toofa-Ruhae demandait au tribunal d’annuler la décision du haut-commissaire de refuser l’enregistrement de sa liste « To Tatou Ananahi ». Mme Atger reconnait qu’elle s’était présentée au haut-commissariat le lundi 26 mars à 12h06, soit six minutes après la clôture des candidatures. Mais ce retard, selon-elle, doit être imputé à des travaux routiers effectués à Faa’a, au niveau de la bretelle de Piafau et dont elle n’avait pas été préalablement informée.Le tribunal a estimé, ce jeudi matin, que cette circonstance ne pouvait être considérée comme un cas de force majeure de nature à prolonger le délai fixé pour le dépôt des déclarations de candidature par les dispositions précitées du code électoral. De fait, le recours déposé par Corinne Atger a été rejeté. Cette dernière ne pourra pas faire partie des candidats aux élections territoriales.