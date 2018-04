Territoriales 2018, ne manquez pas les débats de TNTV

Esther Parau-Cordette

La rédaction de TNTV vous propose de suivre les débats du 1er tour, présentés en français par Sam Teinaore et, puis le lendemain en tahitien par Brandy Tevero et Mata Ihorai. Enregistrés dans le grand studio de la chaîne en présence des 6 listes engagées dans ce 1er tour , les débats seront diffusés les lundi 9 et mardi 10 avril à 19h25.Economie, Protection Sociale Généralisée (PSG) et Famille, c'est sur ces 3 thématiques que les présentateurs de la chaîne interrogeront les candidats pendant 90 minutes.Retrouvez tous les détails de notre dispositif spécial élections ici.