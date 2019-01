Terrine de poisson au pota

Pour 4-8 personnes



Ingrédients :



400g de thon blanc

600g de pota

4 oeufs

20cl de crème fraîche

2 càs de poudre 5 épices

Huile d’olive

Sel, poivre



Préparation :



Coupez les feuilles de pota. Garder les tiges que vous couperez en petits morceaux.

Faites blanchir les feuilles de pota puis réservez-les.

Faites blanchir ensuite les tiges de pota et le thon blanc coupé en cubes.

Mixez ensuite les tiges de pota, le poisson, les oeufs, la crème, le sel, la poudre 5 épices et le poivre.

Tapissez un moule à cake des feuilles de pota puis ajoutez la chair de poisson. Fermez bien l’ensemble et faites cuire au bain marie à 160°C pendant une heure.

Réservez ensuite au frais 2 heures avant de le servir en tranches.