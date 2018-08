Teretia Kaimuku, itinéraire d’une enfant de la Saga

Rédaction web avec Rony Mou-Fat

Teretia Kaimuku est une enfant de la Saga. L’aventure commence en 2012 à Moorea. Depuis, son souhait est d’encadrer enfants et adolescents dans leurs activités lors de la Saga. La jeune femme souligne : "Quand j’étais élève, j’ai commencé la Saga. Cela m’a beaucoup plu la voile. A force de faire la Saga, j’ai voulu progresser. Avec les encouragements et les bons commentaires des encadrants, ça m’a poussé à devenir monitrice. Je veux aider les enfants à sourire, à les faire progresser en voile…"Pour mettre toutes les chances de son côté, Teretia Kaimuku a intégré une école de voile sur Tahiti. Cette année, au travers de la Saga, elle a pu terminer sa formation sous l’œil avisé d’un formateur fédéral.Encadrements des enfants, planification des tâches, organisation des activités : le travail ne lui fait pas peur. "Bien sûr, vu qu’on est des enfants de la Saga, on sait comment ça se passe, on sait comment il faut être. Je pense que c’est bien aussi qu’on fasse la formation pendant la Saga."Trois autres jeunes de son âge suivent ses pas. Une fierté pour toute l’organisation.