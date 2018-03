Teresa Padovese fait briller le CAP Marara Tahiti aux Championnats de France d’Aviron Indoor

64 rameurs connectés à un écran géant, plus de 1400 compétiteurs venus même de l’étranger et 9h de courses non stop... voici un aperçu de ces championnats de France d'aviron indoor.



Teresa Padovese se classe troisième et remporte la médaille de bronze de la course des femmes poids léger de 50-54 ans.



Après avoir raflé le billet d’avion offert par ATN lors de la compétition organisée à l’aéroport de Tahiti Faa’a en décembre dernier, elle confirme son niveau et ses ambitions, au terme d’une course bien menée qui aura néanmoins offert son lot de suspens puisque rien n’était acquis jusqu’à la ligne d’arrivée.



Les supporters et les polynésiens sur place ont explosé de joie au terme des 8'20'3 de la course de la championne originaire de Tahiti.



Une performance à saluer, qui démontre qu'il faudra désormais compter sur les athlètes polynésiens pour occuper les marches des podiums français en aviron.



Les performances de deux jeunes athlètes sont à saluer : Luc Pison et Isaure Serin qui terminent à des classements honorables et surtout très encourageants dans des catégories très denses.



Matthieu Forge, Isabelle Bouteiller et Kevin Scott auront également pu se frotter à l’élite de leurs catégories d’âge et de poids.



Vaihere Doudoute, classifiée officiellement pour la première fois en para aviron a été un modèle de détermination, il faudra la suivre dès la semaine prochaine puisqu’elle s’envole pour les Etats Unis et les championnats du monde de la discipline, et continue son aventure.



La délégation Polynésienne, largement soutenue sur les réseaux sociaux par les pratiquants d’aviron à Tahiti repart de ces premiers championnats satisfaite, mais surtout très motivée.



Pour les prochaines éditions, la délégation devrait voir ses rangs grossir... avec le renfort d’athlètes issus des clubs d’aviron indoor nouvellement créés sur le territoire… L’entraînement reprend dès aujourd’hui !

Rédaction web avec Kevin Scott