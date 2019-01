Tere fa'ati : un tour de l'île de Moorea pour un message de prévention routière

La route de l'île sœur était prise d’assaut ce mercredi 2 janvier. Pour ce nouveau Tere fa’ati, plus de 800 scooters et une centaine de voitures avaient pris part à la fête.



Le Tere fa’ati est une tradition à Moorea depuis une dizaine d’années. Une coutume lancée par les jeunes de Papetoai, et reprise par la mairie il y a quatre ans pour éviter les débordements : "Au départ, ces jeunes avaient organisé ça entre copains, et au fil des années, cela devenait un peu trop désorganisé. Les jeunes bloquaient la route, ils consommaient de l'alcool... C'est à partir de ce moment-là que la commune a pris le relais avec ses partenaires pour un meilleur encadrement, et pour que la route soit occupée par l'ensemble de la population et non pas uniquement pour le Tere fa'ati" a expliqué Hugo Tavaete, agent communal en charge de la cellule de prévention sécurité routière.