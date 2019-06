Tentez votre chance au concours Digicontest 2019

En vidéo, la Web Zone du 25 juin 2019



Sans entrer dans les détails, la blockchain est une technologie permettant de stocker et d'échanger des informations de manière sécurisée, non modifiable et partagée à un ensemble d'utilisateurs.



Dans ce domaine, la direction générale de l'Economie numérique (DGEN) attend, pour ce Digicontest, des projets pouvant s'appliquer par exemple à des plateformes intelligentes, à un mécanisme d'authentification sans mot de passe, etc.



Concernant les objets connectés, la DGEN souhaite encourager le développement de technologies contribuant à la création de la ville de demain, une ville connectée. Les technologies connectées doivent permettre d'intégrer le digital dans les maisons, les transports ou encore le médical...



Le concours sera divisé en 4 catégories dont 3 consacrées aux entreprises et, c'est la nouveauté, une catégorie réservée aux étudiants majeurs en équipes de 5 personnes. La DGEN souhaite une mixité dans ces équipes avec des étudiants de l'Université, de l'Ecole de commerce ou encore de Poly 3D. Le but étant de concevoir un projet autour de la blockchain, techniquement mais aussi d'imaginer comment le rendre économiquement viable.