Temps très perturbé ce week-end : Météo France appelle à la prudence

Une zone pluvieuse intéressera les archipels des Australes, de la Société, le Sud des Tuamotu et les Gambier pour cette fin de semaine, prévient Météo France dans un communiqué.



> Ce qui nous attend aux Australes:

Vendredi, le Nord Australes est affecté par un temps pluvieux et des passages de grains parfois orageux pouvant donner de forts cumuls de pluies. Le vent sera de Nord-Ouest avec des rafales atteignant 80 km/h.

Cette zone pluvieuse s’évacue en direction de la Société samedi. Les Australes bénéficieront alors d’une accalmie.



> Ce qui nous attend sur la Société:

Samedi, les passages pluvieux gagneront en fréquence à partir de la mi-journée. Un pic d’activité pluvieuse est attendue pour la nuit jusqu’à dimanche en matinée.

De forts cumuls sont attendus sur l’ensemble du week-end. La zone urbaine de Tahiti (entre Mahina et Punaauia) pourrait être la plus exposée.

Enfin, le vent de Nord-Ouest sera soutenu avec des rafales de 60 à 70km/h. A noter que la mer sera forte sous les grains avec des creux de plus de 2,5 mètres.



> Ce qui nous attend sur le Sud Tuamotu et aux Gambier :

Dès vendredi, les pluies et les vents soutenus intéresseront la région de Hereheretue.

Samedi, la région de Moruroa et les Gambier seront également touchés avec une mer forte dont les creux seront supérieurs à 2,5 mètres. Le vent de Nord-Ouest sera soutenu avec des rafales pouvant dépasser 80km/h.



Météo-France appelle donc la population à la prudence et surveille avec attention l’évolution de cette situation.