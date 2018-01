Téléthon 2017 : 11 050 000 Fcfp récoltés en Polynésie

Rédaction web

La Polynésie s'est mobilisée une nouvelle fois en décembre dernier pour l'édition 2017 du Téléthon qui avait pour marraine Maheata. Plusieurs manifestations ont été organisées. Et elles ont porté leurs fruits. Les organisateurs annoncent que 11 050 000 Fcfp ont été récoltés au fenua. Une somme très proche de celle obtenue l'année précédente : 11 millions de Fcfp.Cette année, ce sera la 20eme édition du Téléthon. Les coordinateurs en Polynésie espèrent faire encore mieux.Le Téléthon a lieu chaque année en décembre. L'événement caritatif organisé depuis 1987 par l'Association française contre les myopathies permet de financer la recherche. Chaque premier week-end de décembre, le Téléthon rassemble 5 millions de Français, 200 000 bénévoles et 70 partenaires nationaux mobilisant plus de 300 000 salariés dans toute la France, y compris en outre-mer.