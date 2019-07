Téléchargez le nouveau calendrier scolaire 2019-2020

L'arrêté du conseil des ministres du 28 décembre 2016 fixant notamment le calendrier de l’année scolaire 2019-2020 est modifié comme suit :

- la pré-rentrée des enseignants du second degré est fixée au 12 août 2019, la seconde date doit être fixée à l’initiative de chaque établissement scolaire sur un temps hors cours avant les vacances de septembre ;

- La période de vacances de mai 2020 (du samedi 16 mai 2020 après les cours au dimanche 24 mai 2020) est supprimée pour les établissements publics et privés du second degré ;

- En conséquence, la période des grandes vacances est avancée (à partir du samedi 27 juin 2020 après les cours) pour les établissements publics et privés du second degré.

Au final, ces modifications du calendrier 2019-2020 impactent uniquement les établissements publics et privés du second degré. Aucune modification n'est prévue pour les écoles publiques et privées du premier degré.