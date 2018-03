Teiva Manutahi : « Vive la Polynésie avec Edouard Fritch »

B.P.

TNTV vous en parlait dès jeudi : ces dernières heures, un rapprochement entre Teiva Manutahi et le Tapura était en train de se dessiner. Ce samedi, à quelques minutes du début du congrès du parti d’Edouard Fritch à l’ancien hôpital de Mamao, le leader de Porinetia Ora ne laissait plus de doute sur sa page Facebook : « Mes ami(e)s, je vous invite tous à 17 heures au congrès du Tapura Huiraatira. A tous mes militants je vous attend avec vos T-shirts mauves. Vive la Polynésie avec Edouard Fritch ».Un appel et une déclaration qui devrait se traduire par une place sur les listes qui vont être dévoilées ce soir par le parti de la majorité.Un épilogue étonnant pour Teiva Manutahi qui avait d'abord tenté l'aventure de la plate-forme Herefenua avec Bruno Sandras, Natacha Helme et les ex-représentants de En Marche Polynésie. Aventure qui a tourné court très très vite. Teiva Manutahi, avait alors déclaré sur notre antenne qu'il "souhaitait toujours se présenter aux Territoriales" en proposant "une alternative et une plateforme la plus large possible". C'est finalement une alliance au Tapura qu'il a choisie.