Teiva Izal et Vaihiria Ponsard gagnent le Trail Rauto’a en équipe

Rédaction Web avec Oriano Tefau



Téléchargez ci-dessous l'intégralité des résultats.

Si la pluie a contraint les organisateurs à raccourcir le parcours d’1,5 km, elle n’aura pas dissuadé les trailers d’être au départ de la course, à 7 heures ce samedi matin, à l’embouchure de la rivière de Mahaena. Plus de 400 personnes ont concouru dans les quatre catégories définies du Trail Rauto’a : Elite équipe et Elite individuel sur un parcours de 17 km ; Fun équipe et Fun individuel sur un tracé de 9 km.Teiva Izal et Vaihiria Ponsard sont arrivés premiers en équipe Elite en 1:26:22 de course en montagne. En Elite individuel, Ahiti Teriitaumihau a brillé juste derrière en finissant son trail en 1:27:07. Côté "Fun", Toanui Gobrait et Poata Grand ont gagné en équipe en 46 minutes et 38 secondes. En individuel, Théodore Teheiura a fini premier en arrivant deux minutes après.Interrogé à l’issue de sa course, Teiva Izal, l’un des gagnants en Elite équipe, confiait que le Trail Rauto’a, "c’est la course la plus dure et la plus belle du territoire". "Il y a trois dénivelés avec un pourcentage assez accentué dès la première côte et avec la troisième côte aussi. Dans les descentes, c’est vraiment très technique. Il faut avoir les cannes, il faut avoir de bons appuis, éviter de tomber ou glisser pour éviter tout incident et accident…"De leur côté, l’association des chasseurs de Mahaena Rauto’a, qui co-organisait cette course en montagne avec l’association Tamarii Punaruu, était plutôt satisfaite de cet événement qui, en plus d’offrir du sport aux gens, leur permettait de découvrir leur belle vallée.