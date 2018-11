Tefana Water Days 2018 : plus de 4 000 tonnes de déchets ramassés

Cela fait 14 ans que les pêcheurs de l’association Tefana chasse sous-marine et des bénévoles se retrouvent pour une opération de nettoyage de la baie de Vaitupa, du lagon et du littoral de Faa’a,à l'occasion des Tefana Water Days . L’objectif est toujours le même : rendre à la mer ce qu’elle nous donne.Cette année encore, c’est dans la bonne humeur que la cinquantaine de bénévoles a arpenté samedi 3 novembre les remblais de cailloux ou sillonné les fonds marins de la baie pour nettoyer "te moana a hiva" et ses abords. L'association a noté qu'il y avait beaucoup moins de pneus devant le fare va’a de Faa’a.