Tearii Alpha : "la Polynésie va être la vitrine des grands projets européens"

Avec ses deux titres : celui de Tavana et de ministre, Tearii Alpha partage son temps entre Papeete et Teva i Uta. Et l’élection européenne, ce n’est pas une nouveauté pour lui. Déjà candidat en 2009 pour l’UMP, Tearii Alpha repart aujourd'hui de plus belle avec la République en Marche et la liste Renaissance.



"C'est une liste pro-européenne, qui défend l'Europe, qui défend la puissance de l'Europe dans le monde. C'est aussi une liste qui va être guidée par le Président de la République et nous souhaitons être pragmatique : la France et la voix de la France en Europe, c'est le président Macron qui va la porter à travers son gouvernement. Et les députés européens qui seront issus de cette liste, nous souhaitons les inviter rapidement dans notre Pays pour venir faire un voyage d'étude, regarder la convergence des objectifs de la Polynésie française avec les grands objectifs de l'Europe : l'objectif du développement durable, le respect de la nature et tous les projets qui sont aujourd'hui développés pour contrer le réchauffement climatique; le développement de l'océan avec tout ce qui concerne la biodiversité de l'océan Pacifique; et être le grand régulateur du monde, puisque l'Europe aujourd'hui apporte cette garantie de droits de l'homme, de la femme, l'éducation pour tous, et la formation et le développement humain" déclare Tearii Alpha.