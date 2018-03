Tea Frogier, une ministre très discrète

Nouvelle figure du gouvernement, Tea Priscille Frogier a en charge le ministère du Travail et du dialogue social, de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de la recherche et de la condition féminine. Une bien lourde charge pour une femme qui n'est pas habituée à être sous les feux de la rampe. Elle était depuis l’année 2000, chef de la délégation à la recherche.

TNTV l'a accompagnée pour sa première journée de ministre.



Tea Frogier n'a pas l'habitude de la foule, et encore moins des caméras, pourtant sa nouvelle fonction l'y oblige. Bien d’autres défis liés à ses différents portefeuilles l'attendent et elle a hâte de se mettre au travail.

A 49 ans Tea Frogier a un parcours plutôt riche. Elle est titulaire d'un doctorat en chimie organique et connaît bien les rouages de l'administration puisqu'elle a travaillé comme conseillère technique au ministère de l'Environnement. En 2000, elle est nommée chef de la délégation à la recherche. Aujourd'hui, elle passe la main au docteur Jean-Yves Meyer.

C'est avec un esprit cartésien et une méthodologie de scientifique qu'elle conduira son ministère. Tea Frogier compte bien s'appuyer sur les différents chefs de services pour mener à bien sa mission.