"Te va'a nui o te toa kaipeka" court-métrage réalisé par Lycée Paul Gauguin Prod’s

A l'occasion de la journée nationale de lutte contre le harcelement scolaire, LPG Prod's nous propose son nouveau court-métrage traitant ce phénomène:



Le film raconte l'histoire de Teaki, un adolescent marquisien de la vallée de Hakamoui. Ce jeune homme se trouve propulsé dans l’univers de la zone urbaine de Papeete lorsqu’il doit rentrer en classe de seconde. La remise en cause de ses valeurs éthiques et culturelles dans une famille d’accueil déficiente et une intégration difficile dans ce nouveau monde le poussent vers la déscolarisation et la délinquance, jusqu’à commettre l’irréparable. Accompagné par un éducateur, parviendra-t-il a donner un nouveau sens à sa vie ?