Te maru o Havaiki : le premier titre du nouvel album des Tikahiri dévoilé

En août dernier, le groupe de rock local Tikahiri s'est envolé pour la Grande-Bretagne. Leur 5e album prévu pour sortir avant Noël, a été enregistré dans les studios mythiques de Peter Gabriel. Invité sur notre plateau Aroma Salmon promettait un "retour aux origines" pour ce nouvel album avec "du rock traditionnel pur et dur et en même temps un peu suave, quelques titres un peu plus érotiques, sensuels... "Ce lundi, le groupe dévoile le premier titre de son nouvel opus : Te maru o Havaiki (l'ombre de Havaiki). Un son mixé par les Dandy Warhols.Le groupe américain de rock fondé en 1994, s'est beaucoup rapproché des Tikahiri : "Depuis qu'on a fait le Blackwoodsctock l'année dernière, on a connus les Dandy Warhols qui sont devenus des potes. On est en contact toutes les semaines. Eux ils veulent s'occuper absolument du mix." racontait en septembre le chanteur Aroma Salmon. Les Dandy Warhols ont 25 ans d'expérience, "25 ans de scène. Du coup ils savent, ils peuvent s'adapter au style du moment. C'est la première fois personnellement que je laisse une bonne partie de mix libre à d'autres personnes en dehors du groupe. On a l'habitude de tout vouloir contrôler."Et le résultat est là : un premier titre qui emporte, à la fois doux et puissant. Il faudra attendre encore un peu pour découvrir l'album dans son intégralité.