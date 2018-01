Te Ora Api no Porinetia : Marcel Tuihani veut un « nouveau destin » pour la Polynésie

Rédaction web

Marcel Tuihani avait annoncé la création de son parti sans en donner le nom. C’est désormais chose faite. Ce mardi matin, le président de l’assemblé de Polynésie française l’a dévoilé sur Polynésie première.Marcel Tuihani a créé Te Ora Api no Porinetia ce qui signifie "un nouveau destin pour la Polynésie."Le politicien a expliqué au cours de l’interview que ses « principales réflexions portent sur l’individu, le Polynésien, nos spécificités […] ».Le président de l’APF entend se présenter aux élections territoriales qui auront lieu en avril et mai prochains. Il devrait faire état de la composition du bureau de son parti et de son programme pour les territoriales courant janvier.