Te Noera a Te Rima'i : le 12e salon des artisans de Noël a ouvert ses portes

Le salon de Noël des artisans est de retour cette année au parc expo de Mamao. Pour cette 12e édition dont le thème est "Noël ! L’éventail au choix – Noera ! Te rauraa o te tâhirihiri", 120 associations exposent du linge de maison, des vêtements, des tableaux, des objets de décoration ou encore des accessoires de mode. La fédération Tahiti i te rima a dû faire avec une superficie de 10 000 mètres carrés pour caser tout le monde. Un manque de place que la présidente Natalie Teariki n’a pas manqué de soulever au ministre Luc Faatau lors de l’ouverture officielle du salon ce vendredi matin : "On est obligé de mettre deux associations dans un stand voire trois".



Au cours de ce salon, les enfants sont mis à l’honneur puisqu’un défilé de mode "spécial enfants" aura lieu le 1er décembre de 13h30 à 14h30. Ils auront aussi accès à divers stages d’initiation aux techniques artisanales telles que le tressage ou l’enfilage de coquillages ou de graines. La journée du 3 décembre sera quant à elle consacrée à la découverte des techniques de peinture sur pareu, traditionnelle et actuelle. Le 8 décembre, à partir de 13h30, une démonstration et explication des différentes utilisations des plantes et fruits. Des masseurs traditionnels, des tatoueurs professionnels et des horticulteurs sont également présents.