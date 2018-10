Te Ava Rua défendra les couleurs des Tamarii Raromatai

Rédaction web avec Jessica Doucet-Tuahu

Te Ava Rua, ce nom n’est pas méconnu dans le monde du va’a. Depuis sa création en 1993, le club n’a manqué aucune course de la Hawaiki nui. Il a au compteur un palmarès bien rempli. Médaille d’or aux Jeux de Nouméa en 93, 1er dans la catégorie junior aux Heiva i Tahiti la même année, cinq participations au Faaati Moorea, 26 à la Hawaiki nui va’a dont une 8ème place en 2000.Cette équipe des Raromatai a de l’expérience. "Avant on arrivait à se classer dans les dix premiers, mais maintenant, c'est plus difficile, il y a les grands clubs et ils ont le budget. On essaie de se motiver comme on peut." explique Marc Teping, l'un des rameurs.Depuis trois mois, les entrainements se sont intensifiés. Entre musculation, long line et des séries de démarrages, cette formation ne se décourage pas. Elle sait que La compétition sera rude, il faudra faire face aux formations des grandes écuries de la capitale.Ce que confirme Didier Teping. "Comme tous les ans, on se prépare deux trois mois à l'avance. C'est la course que l'on attend dans l'année. Là on est trois vétérans et on va ramer avec les seniors pour compléter l'équipe. On essaie toujours de faire un bon classement histoire que nos sacrifices soient récompensés."La pirogue 182 de Te Ava Rua sera pour la 26ème année consécutive sur la ligne de départ de la Hawaiki nui Va’a. Elle défendra les couleurs des Tamarii Raromatai.