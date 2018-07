Te Aito : les règles de sécurité à connaître

Le comité organisateur a délimité plusieurs quatre zones dans lesquelles différentes règles de sécurité s’appliquent.



> Navigation interdite



Dans la zone Z 1, qui concerne la baie de Taaone et le chenal de navigation nord du lagon de Arue jusqu’aux abords de la passe du tombeau du roi ainsi que dans la zone Z4, située de long de la plage de la Pointe Vénus à Mahina, la navigation et la circulation maritimes sont interdites.



> Navigation restreinte



Dans la zone Z2, aux abords de la passe du tombeau du roi de Arue, et dans la zone Z3, partie basse de la baie de Matavai, à Mahina, la navigation et la circulation maritime sont restreintes.



Ces interdictions et restrictions prennent effet le samedi 28 juillet de 8 heures à 11 heures et de 12 heures 30 minutes à 16 heures. Elles ne sont pas opposables aux embarcations de service public ou à celles qui seraient engagées dans une opération de secours de personnes et de sauvegarde des biens, ainsi qu’aux navires accrédités par l’organisateur.