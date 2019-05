Taylor Swift en guest-star, ce samedi dans The Voice

© TF1 / ITV / Bureau233



La Star internationale a accepté l'invitation. Elle chantera sur scène son tout nouveau titre : "Me". Le clip sorti le 26 avril dernier a déjà enregistré 65,2 millions de vues en seulement 24h sur Youtube.



Du côté des candidats, ils sont encore 12 à pouvoir prétendre au titre de "plus belle voix de France". Dans l'équipe de Jenifer : Poupie, Leona Winter et Sidoine. Dans l'équipe de Mika : London Loko, Whitney et Gjon's Tears. Dans l'équipe de Julien Clerc : Pierre Danaë, Laureen et Léonard. Dans l'équipe de Soprano : Gage, Vay et Clément.



Qui continuera l'aventure ?