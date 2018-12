Tautira : la population et les touristes (re)découvrent la pêche aux cailloux

Jour de fête à Tautira . Le tere fa’ati s’arrête au bord de la baie à la Presqu’île pour un retour aux sources. Toute la population du village est réunie pour accueillir les participants à la pêche aux cailloux, une pêche ancestrale qui se pratique rarement.

"Le fait d'organiser une pêche aux cailloux, ça avait un double objectif : se réapproprier un pend de notre culture qui tend à disparaître. On s'est aperçu qu'il y a 90% de la population qui n'a jamais vu une pêche aux cailloux, qui n'y a jamais participé. (...) Et puis remettre ces pratiques au goût du jour et créer une vraie cohésion entre la population locale et les étrangers", explique Maeva Cavallo, organisatrice du Tahiti swimming experience.



Les pirogues à l’eau, la partie de pêche peut débuter. Pour la majorité des participants, c’est une première. Il faut apprendre à maîtriser le geste pour frapper la surface de l’eau tout en se dirigeant vers le filet. Certains touristes revivent cette expérience avec enthousiasme. "Ce sont des souvenirs d'enfance qui reviennent à la surface. Je suis très content d'être là dans le lagon", témoigne un participant.