Tautira contre Tautira : les "pro" et les "anti" défusion en viennent aux mains lors d'une réunion publique

Les "pro" défusion, eux, se considèrent comme laissés pour compte. Disposant d'une minorité d'élus à Taiarapu Est, ils expliquent qu'ils se voient presque systématiquement adresser une fin de non recevoir à leurs demandes : " A chaque fois que nous venons faire des demandes auprès de notre maire délégué, parfois on a des avis favorables, et ça devient défavorable quand on s'approche de Taravao, parce-qu'on n'a pas la décision finale ici. Elle revient à Taravao. C'est pour cela que je suis pour la défusion.", raconte un participant. Un autre enchaîne : "Je suis pour. Ca fait longtemps que je vis ici. On dirait que Tautira est délaissée. On ne peut rien avoir. Pourquoi Puka Puka a un dispensaire et tout, et nous, on est 10 fois plus, en on n'a rien?"



Mais en toile de fond de ces désaccords : les rancoeurs des dernières élections municipales, et la campagne des communales 2020 déjà bien lancée à Taiarapu Est. La majorité des protagonistes était d'ailleurs présente, jeudi soir, à Tautira.