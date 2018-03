Tauhiti Nena et Richard Tuheiava briguent le Sénat

Si les rumeurs avaient glissé le nom de Philippe Neuffer comme second candidat UPLD aux côtés de Richard Tuheiava pour les élections sénatoriales du 28 septembre, c'est finalement Tauhiti Nena qui vise le mandat. Les candidats ont été officiellement présentés, ce jeudi 11 septembre au matin, dans le bureau du groupe à l'assemblée de Polynésie française. Leur candidature sera déposée au Haut-commissariat demain.

Ces deux hommes incarnent la nouvelle génération de l'UPLD (Union pour la démocratie). Le sénateur sortant Richard Tuheiava et le conseiller municipal de Papeete mèneront campagne ensemble jusqu'aux sénatoriales. Pour convaincre les 718 grands électeurs de Polynésie, le duo présente un programme de 11 idées sur le thème " libérons nos communes".

Les candidats souhaitent améliorer le statut de l’élu local et aider les maires à trouver de nouvelles sources de financements auprès de l'union européenne. Selon Richard Tuheiava, les élus sont enfermés dans un système financier archaïque.

Le sénateur sortant s'appuie sur son travail des 6 dernières années pour défendre la Polynésie à Paris. Une proposition de loi sur la création d'un code des communes a même été déposé à la commission des lois du Sénat. Les deux candidats indépendantistes se disent confiants dans leur capacité à convaincre les grands électeurs.