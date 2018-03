Tauhiti Nena dévoile sa liste pour les Territoriales

Rédaction web avec Tamara Sentis et Jeanne Tinorua

« De tous les bords et de toutes les couleurs », se félicite Tauhiti Nena. C’est avec ces mots que le leader de E Reo Manahune a présenté sa liste, ce jeudi, dans les locaux de sa plateforme Tau Hoturau à Papeete.Le boxeur affirme que 130 personnes voulaient y être présentes. Il a fallu faire un choix. Il a précisé :« Celui qui n'est pas d'accord avec la liste peut enfiler les gants et s’il arrive à me battre, on change de président. »En tête des huit sections se retrouvent Tauhiti Nena pour la section 1, Maeva Salmon pour la section 2, Vetea Sanford pour la section 3, Jacky Bryant pour la section 4, Joseph Teinoore pour la section 5, Maxime Hauata pour la section 6, Jeanne Teremihi pour la section 7 et Karelle Tahuhuterani et pour la section 8.Tauhiti Nena espérait l’investiture de La République en marche, mouvement du président Macron, il n’en a finalement que le soutien. C’est ce qu’affirme Maeva Salmon, tête de liste de la section 2 et représentante locale LREM. Elle explique :« Il n’y aucune investiture de donnée mais le groupe de Tauhiti a soutenu Emmanuel Macron donc il fait partie de la majorité présidentielle. » Les anciens référents d'En Marche en Polynésie, Heimana Garbet et Natacha Helme, étaient au premier rang du grand conseil du Tahoeraa le même soir Quito Braun-Ortega et Maeva Grand se sont positionnés sur la section 1 derrière Tauhiti Nena.Le président de E Reo Manahune dit respecter les valeurs du mouvement et n’avoir choisi que des candidats au casier judiciaire vierge.Du côté du programme, quelques détails restent à régler. Tauhiti Nena en a tout de même présenté les grandes lignes. Son parti souhaite mettre l’accent sur l’emploi, l’économie, la culturel dans le but d’avoir « une société plus juste et plus solidaire. »