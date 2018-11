Tatou : zoom sur les plantes aromatiques, médicinales et cosmétopée du fenua

Crédit photo : TNTV



La prochaine émission Tatou est consacrée à la valorisation et à la conservation des plantes aromatiques, médicinales et cosmétopée. A l’approche du CIPAM, Bernard Costa nous dira quel est le potentiel de ce secteur et pourquoi faut-il le valoriser. Philippe MAUNIER par exemple utilise le tamanu pour ses vertus, dans ses produits cosmétiques. Yvette TEMAURI, académicienne à l’origine du livre « Rā’au tahiti » nous montrera l’emploi des plantes en médecine traditionnelle.



Animée par Tiare Nui PAHUIRI-PHILIPPON