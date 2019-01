Tatou : au centre médico éducatif Papa Nui

Crédit photo : TNTV



La prochaine émission Tatou sera consacrée au centre médico éducatif Papa Nui. Depuis sa création, il accueille une trentaine d'enfants, adolescents et adultes porteurs de la Trisomie 21 ou d'une déficience mentale légère. Chaque jour, l'équipe pédagogique organise des ateliers pour les accompagner dans leur développement.

Devenu trop petit, la direction travaille sur la mise en place d'un nouveau centre qui pourrait recevoir 50 personnes, il sera plus grand avec plus d'espace.

En attendant que ce projet se concrétise, le Tota Tour se tiendra le 23 mars. Le traditionnel tour de l'île pour récolter des fonds sera remplacé par une compétition de beach soccer, le Tota tournoi.

