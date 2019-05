Tatou : Lycée hôtelier et du tourisme de Polynésie

© TNTV



La prochaine émission Tatou sera consacrée au lycée hôtelier et du tourisme de Polynésie française.



Son proviseur, Pascal Maillou nous dira quelle est l'importance d'avoir un tel établissement au fenua.



Primé à plusieurs reprises lors des concours nationaux et internationaux, nous verrons comment les élèves sont évalués par les chefs polynésiens et maître-ouvrier de France.



Nous découvrirons aussi le travail en hébergement à travers l'hôtel du lycée, le Tiki.



Présentée par Tiare-Nui Pahuiri Philippon