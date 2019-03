Moana Van Der Maisen et Hiroana Putoa © TNTV



A la fin du mois de mars, Moana Van Der Maisen et Hiroana Putoa quitteront le fenua et feront escale dans une quinzaine de pays pendant un an. Durant leur périple, ils iront à la rencontre des acteurs du changement pour partager et échanger sur des solutions existantes pour préserver la planète.



Présentée par Tiare-Nui Pahuiri Philippon