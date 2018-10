Tatou : ​le procès de Pouvanaa a Oopa sera-t-il annulé ?

Crédit photo : TNTV



Le procès de Pouvanaa a Oopa sera-t-il annulé ? Réponse le 25 octobre à Paris. Son arrière petit-fils, Sandro Stephenson, nous dira pourquoi il est important pour sa famille que justice soit rendue à celui qu’on surnommait le Metua et qu’il soit enfin réhabilité.

Pouvanaa avait été arrêté le 10 octobre 1958 puis condamné le 21 octobre 1959, à 8 ans de prison et 15 ans d’exil pour avoir tenté d’incendier la ville de Papeete. Après avoir été gracié par le Président de Gaulle le 11 novembre 1968, Pouvanaa a Oopa, rentre au Fenua et n’a de cesse clamer son innocence jusqu’à sa mort mais sa famille persévère et poursuit cette recherche de la vérité.