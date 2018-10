Tatau i Moorea : le meilleur du festival sur TNTV

Crédit photo : TBS5.tv



Du 12 au 19 septembre 2018, l’île soeur a accueilli au centre culturel Te Pu Atiti’a Tatau le festival Tatau i Moorea. Près de 80 artistes venus de différents continents ont exposé leurs talents. La plus grande délégation est venue de Nouvelle-Zélande. Une trentaine d’artistes a fait le déplacement. Elle comptait dans ses rangs des maîtres tatoueurs mais aussi des sculpteurs, des masseurs et des artisans. Des tatoueurs des Philippines, de Taiwan, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Samoa, de Hawaii, du Japon, de Russie, d’Allemagne, d’Espagne, du Danemark, d’Indonésie, de Bali, des îles Cook, du Mexique et de Rapa Nui, tous ont pu échanger leur technique, leur savoir-faire ancestral, leur culture.



Réalisé par Revahere Materouru. Production TBS5.tv