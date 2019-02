Tarte sablée à la mangue

Pour 6 personnes



Ingrédients :



160g de farine

120g de beurre

25g de sucre de coco

1 gousse de vanille

1 citron vert

2 mangues

50cl de crème liquide entière

30g de sucre glace



Préparation :



Mélangez le beurre mou, la farine, le sucre de coco pour faire un sablé.

Laissez reposer la pâte au frais 15 minutes avant de former un sablé rond sur une plaque.

Placez ensuite la plaque en cuisson pendant 15 min à 180°C.

Laisse refroidir puis avant de servir, montez la crème en chantilly avec la vanille et le sucre glace.

Déposez de la chantilly dans une poche à douille puis sur le sablé.

Coupez quelques fruits et disposez-les sur le haut avec les zestes de citron vert.