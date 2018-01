Tarifs de l'OPT : une augmentation dès maintenant

A l’heure actuelle, les abonnements annuels sont de :

2 250 francs pour une boîte petit modèle

5 500 francs pour une boîte grand modèle​​



Depuis le 1er janvier , ils sont de :



Depuis le 1er janvier 2 500 francs pour une boîte petit modèle

5 800 francs pour une boîte grand modèle



Pour la ligne téléphonique

A l’heure actuelle, le tarif est de 2 921 francs.

Depuis le 1er janvier, il faut compter 3 213 francs.

Le changement de tarif est en vigueur depuis le 1er janvier, et non le premier juillet comme indiqué ce mardi. Lors de la rédaction de l'arrêté au Journal officiel, une erreur s'est glissée. Janvier a été transformé en juillet.Ce vendredi, un erratum concernant ces arrêtés a été publié. La revalorisation du tarif de l'abonnement mensuel téléphonique est exécutoire depuis le 1er janvier de cette année, tout comme le tarif annuel des servcies postaux.A noter aussi que l'OPT ne fournira plus de clés supplémentaires pour les boites postales.