Taravao : la construction d’un nouvel hôpital en projet

Un hôpital vétuste à Taravao et un établissement proche de la saturation à Pirae. Face à ces constats et à l’augmentation importante de la population entre Papara et Hitiaa o te Ra, le conseil des ministres a décidé de lancer le projet de construction d’un nouvel hôpital à Taravao. Ce projet doit permettre de répondre aux besoins sanitaires actuels, mais aussi de s’adapter ceux des 50 prochaines années.



L’hôpital neuf a pour objectif d’accueillir des patients après leur séjour en établissements hospitaliers à haute technicité pour assurer la suite de leur traitement et faciliter leur retour à domicile avec de bonnes conditions de prise en charge sanitaire.



Sa deuxième mission est d’assurer les soins de proximité. Le programme prévoit l’ouverture de lits de soins de suite, d’une maternité de proximité et des lits obstétrique, d’un service de chirurgie ambulatoire, d’un service de psychiatrie et de postes de dialyse.



Tahiti Nui aménagement et développement TNAD est chargé de prendre les études en vue de la construction. TNAD dispose d’un budget de 80 millions de francs.