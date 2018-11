Taravao inaugure officiellement son lycée agricole et aquacole "John Doom"

Rédaction web avec Thomas Chabrol et Hitiura Mervin

Autre filière unique, un bac pro en aquaculture. Depuis la rentrée, les élèves ont construit un élevage de tilapias. Plusieurs bassins en circuit fermé pour se former aux différentes étapes : nurserie, grossissement et récolte. "Comme toute autre filière du secteur primaire, l'aquaculture est à développer au fenua. Cette filière va permettre de mettre sur le marché des élèves qui auront des compétences pour pouvoir faire de l'élevage et tenir une ferme" explique Teanoanoa Teriipaia, professeur en aquaculture d'une classe de 21 étudiants -constituée de 20 garçons et 1 fille seulement.Le lycée de Taravao bénéficiera d’un soutien en ingénierie, via le service formation et développement qui assure, sous l’autorité de l’État, le rôle d’autorité académique. Il bénéficiera aussi d’un soutien financier à travers une contribution au fonctionnement général, des bourses versées aux élèves ou la rémunération des enseignants et personnels encadrants. En 2019, cette enveloppe de l’État pourrait atteindre plus de 64 millions de CFP.Victime de son succès, le lycée espère ouvrir ses portes à plus d’élèves l’année prochaine.