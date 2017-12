Taravao : collégiens et lycéens se réapproprient leur culture

Rédaction web avec Sophie Guébel, Tauhiti Tauniua Mu San

Collégiens et lycéens ont troqué les crayons et les cahiers pour des robes à fleurs, des couronnes ou encore des pareu. Les élèves du collège et du lycée Sacré Cœur de Taravao célébraient aujourd’hui la fin d’une semaine consacrée aux cinq archipels de Polynésie.Tressage, danse, sports traditionnels, confection de couronnes ou encore percussions : différents ateliers étaient mis en place. Les lycéens en étaient les organisateurs avec l’aides des parents d’élèves. Ils avaient aussi la charge de transmettre leur savoir-faire aux plus jeunes.Cet événement est une première pour l’établissement. Pour la directrice du Sacré-Cœur, Frida Hargous, il est devenu essentiel :« C’est une opération nécessaire, même ici à la presqu’île. Il y a des élèves qui baignent dans la culture car ils ont les parents et les grand-parents autour d’eux. Mais d’autres, même s’ils ont cet environnement, ne s’y intéressent pas vraiment. Aujourd’hui, il y a une partie de la culture qui se perd à cause du numérique. Et puis, nous avons aussi des élèves qui viennent de métropole. »Dans l’établissement ce matin-là, l’ambiance est à la fête. Tous les élèves prennent part à cette journée de bon cœur. Certains apprennent, d’autres redécouvrent mais personne ne s’ennuie.Ravatua Vaiava, lycéen, trouve que cette journée est une très bonne idée :« Pour moi c’est important car certains jeunes ne connaissent pas la culture de tous nos archipels. C’est bien ça nous permet de découvrir les cultures des différents archipels. »Cet évènement était également l’occasion de partager un dernier moment de partage entre élèves et membres de l’établissement avant 2018.