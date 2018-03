Tapito Mag : taekwondo, une nouvelle génération pleine de promesses

Crédit photo : TNTV



Direction la plage du PK 18 pour un entraînement exceptionnel sur le sable de Tahiti. Nous irons à la rencontre d'un groupe de jeunes taekwondïstes. Ils partiront ce mois-ci à la conquête de l'Open de Nouvelle-Zélande. On espère qu'ils nous ramèneront des médailles. Cap ensuite au pays du soleil levant. La semaine dernière, une élite du Tefana judo Club s'est rendu au Japon où cet art martial est né. Ils rencontreront les spécialistes de la discipline. Los Angeles : Kawa'i Coquil et son père Marere ont participé au Five Grappling, une compétition de Jiu-Jitsu sans kimono. Sans oublier vos rubriques "La technique du jour" et l'actualité des arts martiaux sur le Fenua.



Proposé par Oriano Tefau

Diffusé deux samedis par mois à 18h50, en alternance avec Ia ora na Pacific