Tapito Mag : National BJJ Tahiti

Cette semaine Tapito Mag vous propose un reportage sur les jeunes lors de la national BJJ Tahiti qui a eu lieu à Mahina le week-end dernier. Et notamment un zoom sur deux graines de champions qui participeront aux Panamerica de JJB !



Retour sur l’actualité de ces deux dernières semaines, très riche pour nos aitos. Aritea Putoa qui se qualifie pour la finale des championnat de France en JJB. Des tahitiens sur le podium des championnat de France Elite de Taekwondo. Des Judokas tahitiens ont passé les demi-finales et participeront à la finale des championnat de France.



Nos champions Raihere Dudes et Henry Burns donneront leurs points de vue sur le phénomène des bagarres filmées et diffusées sur les réseaux sociaux.



La technique de la semaine menée par Alexandre Paysan





Proposé par Oriano Tefau

Diffusé deux samedis par mois à 18h50, en alternance avec Ia ora na Pacific